多明尼加比索兌巴巴多斯元匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌巴巴多斯元的匯率目前為0.034，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.176%。

在過去一星期，多明尼加比索兌巴巴多斯元的匯率波動，在26-07-2024高見0.034，並在26-07-2024低見0.034。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.279%。