吉布地法郎兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.100，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.324%。

在過去一星期，吉布地法郎兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在24-07-2024高見0.100，並在23-07-2024低見0.099。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.748%。