吉布地法郎兌捷克克朗匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌捷克克朗的匯率目前為0.131，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.637%。

在過去一星期，吉布地法郎兌捷克克朗的匯率波動，在24-07-2024高見0.132，並在21-07-2024低見0.130。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.332%。