吉布地法郎兌瑞士法郎匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌瑞士法郎的匯率目前為0.005，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.707%。

在過去一星期，吉布地法郎兌瑞士法郎的匯率波動，在23-07-2024高見0.005，並在25-07-2024低見0.005。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.319%。