吉布地法郎兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為0.010，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.135%。

在過去一星期，吉布地法郎兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在24-07-2024高見0.010，並在21-07-2024低見0.010。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.142%。