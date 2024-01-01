吉布地法郎兌阿塞拜疆馬納特匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌阿塞拜疆馬納特的匯率目前為0.010，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.103%。

在過去一星期，吉布地法郎兌阿塞拜疆馬納特的匯率波動，在22-07-2024高見0.010，並在25-07-2024低見0.010。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.118%。