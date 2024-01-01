維德角埃斯庫多兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌贊比亞克瓦查的匯率目前為0.256，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.954%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在26-07-2024高見0.257，並在21-07-2024低見0.252。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.642%。