維德角埃斯庫多兌南非蘭特匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌南非蘭特的匯率目前為0.179，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.204%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌南非蘭特的匯率波動，在25-07-2024高見0.181，並在26-07-2024低見0.179。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.472%。