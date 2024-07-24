維德角埃斯庫多兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌坦桑尼亞先令的匯率目前為26.277，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.030%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見26.449，並在24-07-2024低見26.081。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.034%。