維德角埃斯庫多兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌尼日利亞奈拉的匯率目前為15.816，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.650%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見16.092，並在25-07-2024低見15.509。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了2.025%。