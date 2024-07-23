維德角埃斯庫多兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌幾內亞法郎的匯率目前為84.188，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.602%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌幾內亞法郎的匯率波動，在23-07-2024高見84.784，並在23-07-2024低見83.882。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.703%。