維德角埃斯庫多兌格魯吉亞拉里匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌格魯吉亞拉里的匯率目前為0.027，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.010%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌格魯吉亞拉里的匯率波動，在23-07-2024高見0.027，並在26-07-2024低見0.027。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.247%。