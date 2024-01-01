維德角埃斯庫多兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌人民幣的匯率目前為0.071，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.510%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌人民幣的匯率波動，在21-07-2024高見0.072，並在25-07-2024低見0.071。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.219%。