維德角埃斯庫多兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌智利比索的匯率目前為9.361，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.334%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見9.361，並在24-07-2024低見9.249。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.655%。