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中非法郎/日元汇率
1 XAF0.25428 JPY
5 XAF1.27139 JPY
10 XAF2.54279 JPY
20 XAF5.08558 JPY
50 XAF12.71395 JPY
100 XAF25.42790 JPY
250 XAF63.56975 JPY
500 XAF127.13950 JPY
1000 XAF254.27900 JPY
2000 XAF508.55800 JPY
5000 XAF1,271.39500 JPY
10000 XAF2,542.79000 JPY
日元/中非法郎汇率
100 JPY393.26900 XAF
1000 JPY3,932.69000 XAF
1500 JPY5,899.03500 XAF
2000 JPY7,865.38000 XAF
3000 JPY11,798.07000 XAF
5000 JPY19,663.45000 XAF
5400 JPY21,236.52600 XAF
10000 JPY39,326.90000 XAF
15000 JPY58,990.35000 XAF
20000 JPY78,653.80000 XAF
25000 JPY98,317.25000 XAF
30000 JPY117,980.70000 XAF