5,000 萨摩亚塔拉兑肯尼亚先令

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WS$1.000 WST = Ksh47.40 KES

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KES
1 WST兑KES过去 30 天过去 90 天
48.113349.1682
47.220346.7978
一般47.791247.5506
更改-0.73%-3.60%
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1 WST 兑 KES 统计信息

过去 30 天，WST 兑 KES 的表现如下：30 天高点为 48.1133，30 天低点为 47.2203。这意味着 30 天平均值为 47.7912。WST 兑 KES 的变化为 -0.73。

过去 90 天，WST 兑 KES 的表现如下：90 天高点为 49.1682，90 天低点为 46.7978。这意味着 90 天平均值为 47.5506。WST 兑 KES 的变化为 -3.60。

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热门货币

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9261.49517.5281.3820.7784.0821.316
1 EUR1.0811.61418.9261.4920.83290.7881.421
1 AUD0.6690.619111.7240.9240.51556.2380.881
1 ZAR0.0570.0530.08510.0790.0444.7970.075

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萨摩亚塔拉/肯尼亚先令汇率
1 WST47.39650 KES
5 WST236.98250 KES
10 WST473.96500 KES
20 WST947.93000 KES
50 WST2,369.82500 KES
100 WST4,739.65000 KES
250 WST11,849.12500 KES
500 WST23,698.25000 KES
1000 WST47,396.50000 KES
2000 WST94,793.00000 KES
5000 WST236,982.50000 KES
10000 WST473,965.00000 KES
肯尼亚先令/萨摩亚塔拉汇率
1 KES0.02110 WST
5 KES0.10549 WST
10 KES0.21099 WST
20 KES0.42197 WST
50 KES1.05493 WST
100 KES2.10986 WST
250 KES5.27465 WST
500 KES10.54930 WST
1000 KES21.09860 WST
2000 KES42.19720 WST
5000 KES105.49300 WST
10000 KES210.98600 WST