100 美元兑to New Zealand dollars

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1GBP1.1571411.22795102.1531.667861.91151.1109722.113
1USD0.942350.814365183.18951.358251.556660.904718.0081
1INR0.01132750.009789280.012020710.01632720.01871220.01087520.216471

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如何将US dollars兑换成to New Zealand dollars

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美元/新西兰元汇率
1 USD1.65645 NZD
5 USD8.28225 NZD
10 USD16.56450 NZD
20 USD33.12900 NZD
50 USD82.82250 NZD
100 USD165.64500 NZD
250 USD414.11250 NZD
500 USD828.22500 NZD
1000 USD1656.45000 NZD
2000 USD3312.90000 NZD
5000 USD8282.25000 NZD
10000 USD16564.50000 NZD
新西兰元/美元汇率
1 NZD0.60370 USD
5 NZD3.01850 USD
10 NZD6.03700 USD
20 NZD12.07400 USD
50 NZD30.18500 USD
100 NZD60.37000 USD
250 NZD150.92500 USD
500 NZD301.85000 USD
1000 NZD603.70000 USD
2000 NZD1207.40000 USD
5000 NZD3018.50000 USD
10000 NZD6037.00000 USD