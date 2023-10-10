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1GBP1.156611.2258101.9911.665431.911881.1105722.1055
1USD0.94350.815794183.20381.358651.55970.905918.0335
1INR0.01133940.009804770.012018710.01632920.01874550.01088770.216739

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如何将US dollars兑换成至欧元

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美元/欧元汇率
1 USD0.94350 EUR
5 USD4.71750 EUR
10 USD9.43500 EUR
20 USD18.87000 EUR
50 USD47.17500 EUR
100 USD94.35000 EUR
250 USD235.87500 EUR
500 USD471.75000 EUR
1000 USD943.50000 EUR
2000 USD1887.00000 EUR
5000 USD4717.50000 EUR
10000 USD9435.00000 EUR
欧元/美元汇率
1 EUR1.05990 USD
5 EUR5.29950 USD
10 EUR10.59900 USD
20 EUR21.19800 USD
50 EUR52.99500 USD
100 EUR105.99000 USD
250 EUR264.97500 USD
500 EUR529.95000 USD
1000 EUR1059.90000 USD
2000 EUR2119.80000 USD
5000 EUR5299.50000 USD
10000 EUR10599.00000 USD