乌克兰格里夫纳 至菲律宾比索 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至菲律宾比索 的汇率目前为 1.411，较昨日变动 0.468%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.008%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至菲律宾比索 的汇率在 22-10-2024 的最高点 1.412 和 21-10-2024 的最低点 1.397 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.333%。