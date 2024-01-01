乌克兰格里夫纳 至印度卢比 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至印度卢比 的汇率目前为 2.051，较昨日变动 0.004%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.015%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至印度卢比 的汇率在 21-10-2024 的最高点 2.053 和 16-10-2024 的最低点 2.049 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.101%。