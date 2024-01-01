10 土库曼斯坦马纳特兑捷克克朗

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66.72 czk

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1 TMT兑CZKLast 30 daysLast 90 days
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6.59926.4406
一般6.65366.5994
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1 TMT to CZK stats

The performance of TMT to CZK in the last 30 days saw a 30 day high of 6.6967 and a 30 day low of 6.5992. This means the 30 day average was 6.6536. The change for TMT to CZK was -0.21.

The performance of TMT to CZK in the last 90 days saw a 90 day high of 6.7375 and a 90 day low of 6.4406. This means the 90 day average was 6.5994. The change for TMT to CZK was -0.65.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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土库曼斯坦马纳特/捷克克朗汇率
1 TMT6.67162 CZK
5 TMT33.35810 CZK
10 TMT66.71620 CZK
20 TMT133.43240 CZK
50 TMT333.58100 CZK
100 TMT667.16200 CZK
250 TMT1,667.90500 CZK
500 TMT3,335.81000 CZK
1000 TMT6,671.62000 CZK
2000 TMT13,343.24000 CZK
5000 TMT33,358.10000 CZK
10000 TMT66,716.20000 CZK
捷克克朗/土库曼斯坦马纳特汇率
1 CZK0.14989 TMT
5 CZK0.74944 TMT
10 CZK1.49889 TMT
20 CZK2.99778 TMT
50 CZK7.49445 TMT
100 CZK14.98890 TMT
250 CZK37.47225 TMT
500 CZK74.94450 TMT
1000 CZK149.88900 TMT
2000 CZK299.77800 TMT
5000 CZK749.44500 TMT
10000 CZK1,498.89000 TMT