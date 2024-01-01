2,000 泰铢兑蒙古图格里克

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1 THB兑MNTLast 30 daysLast 90 days
94.230994.2309
91.778190.7258
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1 THB to MNT stats

The performance of THB to MNT in the last 30 days saw a 30 day high of 94.2309 and a 30 day low of 91.7781. This means the 30 day average was 92.9699. The change for THB to MNT was 2.22.

The performance of THB to MNT in the last 90 days saw a 90 day high of 94.2309 and a 90 day low of 90.7258. This means the 90 day average was 92.3692. The change for THB to MNT was 3.11.

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泰铢/蒙古图格里克汇率
1 THB94.09090 MNT
5 THB470.45450 MNT
10 THB940.90900 MNT
20 THB1,881.81800 MNT
50 THB4,704.54500 MNT
100 THB9,409.09000 MNT
250 THB23,522.72500 MNT
500 THB47,045.45000 MNT
1000 THB94,090.90000 MNT
2000 THB188,181.80000 MNT
5000 THB470,454.50000 MNT
10000 THB940,909.00000 MNT
蒙古图格里克/泰铢汇率
1 MNT0.01063 THB
5 MNT0.05314 THB
10 MNT0.10628 THB
20 MNT0.21256 THB
50 MNT0.53140 THB
100 MNT1.06280 THB
250 MNT2.65700 THB
500 MNT5.31400 THB
1000 MNT10.62800 THB
2000 MNT21.25600 THB
5000 MNT53.14000 THB
10000 MNT106.28000 THB