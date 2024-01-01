泰铢 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 泰铢 至蒙古图格里克 的汇率目前为 94.091，较昨日变动 0.085%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.224%。

过去一周，泰铢 至蒙古图格里克 的汇率在 26-07-2024 的最高点 94.142 和 22-07-2024 的最低点 92.914 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.369%。