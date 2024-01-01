250 斯威士兰里兰吉尼兑以色列新谢克尔

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1 SZL兑ILSLast 30 daysLast 90 days
0.20890.2091
0.19710.1963
一般0.20190.2016
更改-1.67%-0.79%
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1 SZL to ILS stats

The performance of SZL to ILS in the last 30 days saw a 30 day high of 0.2089 and a 30 day low of 0.1971. This means the 30 day average was 0.2019. The change for SZL to ILS was -1.67.

The performance of SZL to ILS in the last 90 days saw a 90 day high of 0.2091 and a 90 day low of 0.1963. This means the 90 day average was 0.2016. The change for SZL to ILS was -0.79.

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斯威士兰里兰吉尼/以色列新谢克尔汇率
1 SZL0.20019 ILS
5 SZL1.00096 ILS
10 SZL2.00192 ILS
20 SZL4.00384 ILS
50 SZL10.00960 ILS
100 SZL20.01920 ILS
250 SZL50.04800 ILS
500 SZL100.09600 ILS
1000 SZL200.19200 ILS
2000 SZL400.38400 ILS
5000 SZL1,000.96000 ILS
10000 SZL2,001.92000 ILS
以色列新谢克尔/斯威士兰里兰吉尼汇率
1 ILS4.99519 SZL
5 ILS24.97595 SZL
10 ILS49.95190 SZL
20 ILS99.90380 SZL
50 ILS249.75950 SZL
100 ILS499.51900 SZL
250 ILS1,248.79750 SZL
500 ILS2,497.59500 SZL
1000 ILS4,995.19000 SZL
2000 ILS9,990.38000 SZL
5000 ILS24,975.95000 SZL
10000 ILS49,951.90000 SZL