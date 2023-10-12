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瑞典克朗/挪威克朗汇率
1 SEK0.99809 NOK
5 SEK4.99045 NOK
10 SEK9.98091 NOK
20 SEK19.96182 NOK
50 SEK49.90455 NOK
100 SEK99.80910 NOK
250 SEK249.52275 NOK
500 SEK499.04550 NOK
1000 SEK998.09100 NOK
2000 SEK1996.18200 NOK
5000 SEK4990.45500 NOK
10000 SEK9980.91000 NOK
挪威克朗/瑞典克朗汇率
1 NOK1.00191 SEK
5 NOK5.00955 SEK
10 NOK10.01910 SEK
20 NOK20.03820 SEK
50 NOK50.09550 SEK
100 NOK100.19100 SEK
250 NOK250.47750 SEK
500 NOK500.95500 SEK
1000 NOK1001.91000 SEK
2000 NOK2003.82000 SEK
5000 NOK5009.55000 SEK
10000 NOK10019.10000 SEK