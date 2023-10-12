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1GBP1.1562711.21775101.4321.667161.92851.1060321.9021
1USD0.949550.821187183.2951.369051.583660.908317.9857
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瑞典克朗/澳元汇率
1 SEK0.14416 AUD
5 SEK0.72078 AUD
10 SEK1.44156 AUD
20 SEK2.88312 AUD
50 SEK7.20780 AUD
100 SEK14.41560 AUD
250 SEK36.03900 AUD
500 SEK72.07800 AUD
1000 SEK144.15600 AUD
2000 SEK288.31200 AUD
5000 SEK720.78000 AUD
10000 SEK1441.56000 AUD
澳元/瑞典克朗汇率
1 AUD6.93692 SEK
5 AUD34.68460 SEK
10 AUD69.36920 SEK
20 AUD138.73840 SEK
50 AUD346.84600 SEK
100 AUD693.69200 SEK
250 AUD1734.23000 SEK
500 AUD3468.46000 SEK
1000 AUD6936.92000 SEK
2000 AUD13873.84000 SEK
5000 AUD34684.60000 SEK
10000 AUD69369.20000 SEK