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1GBP1.156211.21775101.4321.667161.928351.1060221.9037
1USD0.94950.821187183.2951.369051.583530.908317.987
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瑞典克朗/澳元汇率
1 SEK0.14415 AUD
5 SEK0.72073 AUD
10 SEK1.44146 AUD
20 SEK2.88292 AUD
50 SEK7.20730 AUD
100 SEK14.41460 AUD
250 SEK36.03650 AUD
500 SEK72.07300 AUD
1000 SEK144.14600 AUD
2000 SEK288.29200 AUD
5000 SEK720.73000 AUD
10000 SEK1441.46000 AUD
澳元/瑞典克朗汇率
1 AUD6.93741 SEK
5 AUD34.68705 SEK
10 AUD69.37410 SEK
20 AUD138.74820 SEK
50 AUD346.87050 SEK
100 AUD693.74100 SEK
250 AUD1734.35250 SEK
500 AUD3468.70500 SEK
1000 AUD6937.41000 SEK
2000 AUD13874.82000 SEK
5000 AUD34687.05000 SEK
10000 AUD69374.10000 SEK