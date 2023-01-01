巴拉圭瓜拉尼兑到日元

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1GBP1.1580111.2242101.9521.663571.908931.1089122.2945
1USD0.945950.81686183.28051.35891.559330.9058518.2115
1INR0.01135850.009808540.012007610.01631710.01872390.01087710.218677

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如何将巴拉圭瓜拉尼兑换成到日元

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巴拉圭瓜拉尼/日元汇率
1 PYG0.02029 JPY
5 PYG0.10146 JPY
10 PYG0.20291 JPY
20 PYG0.40583 JPY
50 PYG1.01457 JPY
100 PYG2.02914 JPY
250 PYG5.07285 JPY
500 PYG10.14570 JPY
1000 PYG20.29140 JPY
2000 PYG40.58280 JPY
5000 PYG101.45700 JPY
10000 PYG202.91400 JPY
日元/巴拉圭瓜拉尼汇率
100 JPY4928.20000 PYG
1000 JPY49282.00000 PYG
1500 JPY73923.00000 PYG
2000 JPY98564.00000 PYG
3000 JPY147846.00000 PYG
5000 JPY246410.00000 PYG
5400 JPY266122.80000 PYG
10000 JPY492820.00000 PYG
15000 JPY739230.00000 PYG
20000 JPY985640.00000 PYG
25000 JPY1232050.00000 PYG
30000 JPY1478460.00000 PYG