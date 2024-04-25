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波兰兹罗提/土耳其里拉汇率
1 PLN8.08098 TRY
5 PLN40.40490 TRY
10 PLN80.80980 TRY
20 PLN161.61960 TRY
50 PLN404.04900 TRY
100 PLN808.09800 TRY
250 PLN2,020.24500 TRY
500 PLN4,040.49000 TRY
1000 PLN8,080.98000 TRY
2000 PLN16,161.96000 TRY
5000 PLN40,404.90000 TRY
10000 PLN80,809.80000 TRY
土耳其里拉/波兰兹罗提汇率
1 TRY0.12375 PLN
5 TRY0.61874 PLN
10 TRY1.23747 PLN
20 TRY2.47494 PLN
50 TRY6.18735 PLN
100 TRY12.37470 PLN
250 TRY30.93675 PLN
500 TRY61.87350 PLN
1000 TRY123.74700 PLN
2000 TRY247.49400 PLN
5000 TRY618.73500 PLN
10000 TRY1,237.47000 PLN