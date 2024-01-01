100 波兰兹罗提兑巴拉圭瓜拉尼

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波兰兹罗提/巴拉圭瓜拉尼汇率
1 PLN1,848.97000 PYG
5 PLN9,244.85000 PYG
10 PLN18,489.70000 PYG
20 PLN36,979.40000 PYG
50 PLN92,448.50000 PYG
100 PLN184,897.00000 PYG
250 PLN462,242.50000 PYG
500 PLN924,485.00000 PYG
1000 PLN1,848,970.00000 PYG
2000 PLN3,697,940.00000 PYG
5000 PLN9,244,850.00000 PYG
10000 PLN18,489,700.00000 PYG
巴拉圭瓜拉尼/波兰兹罗提汇率
1 PYG0.00054 PLN
5 PYG0.00270 PLN
10 PYG0.00541 PLN
20 PYG0.01082 PLN
50 PYG0.02704 PLN
100 PYG0.05408 PLN
250 PYG0.13521 PLN
500 PYG0.27042 PLN
1000 PYG0.54084 PLN
2000 PYG1.08168 PLN
5000 PYG2.70421 PLN
10000 PYG5.40842 PLN