波兰兹罗提 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 1,984.260，较昨日变动 -0.777%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.094%。

过去一周，波兰兹罗提 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 18-10-2024 的最高点 2,000.620 和 17-10-2024 的最低点 1,974.760 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.565%。