10 波兰兹罗提兑马其顿第纳尔

按实际汇率将 PLN 换算成 MKD

10 pln
142.74 mkd

zł1.000 PLN = ден14.27 MKD

19:32 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.07389.3731.4651.6460.97918.452
1 GBP1.16611.252104.2461.7091.921.14221.523
1 USD0.9320.799183.2731.3651.5340.91217.193
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.206

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将波兰兹罗提兑换成马其顿第纳尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择PLN作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MKD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示PLN兑MKD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 波兰兹罗提

PLN兑USD

PLN兑EUR

PLN兑GBP

PLN兑INR

PLN兑CHF

PLN兑KRW

PLN兑NOK

PLN兑CZK

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
波兰兹罗提/马其顿第纳尔汇率
1 PLN14.27390 MKD
5 PLN71.36950 MKD
10 PLN142.73900 MKD
20 PLN285.47800 MKD
50 PLN713.69500 MKD
100 PLN1,427.39000 MKD
250 PLN3,568.47500 MKD
500 PLN7,136.95000 MKD
1000 PLN14,273.90000 MKD
2000 PLN28,547.80000 MKD
5000 PLN71,369.50000 MKD
10000 PLN142,739.00000 MKD
马其顿第纳尔/波兰兹罗提汇率
1 MKD0.07006 PLN
5 MKD0.35029 PLN
10 MKD0.70058 PLN
20 MKD1.40116 PLN
50 MKD3.50290 PLN
100 MKD7.00580 PLN
250 MKD17.51450 PLN
500 MKD35.02900 PLN
1000 MKD70.05800 PLN
2000 MKD140.11600 PLN
5000 MKD350.29000 PLN
10000 MKD700.58000 PLN