波兰兹罗提 至马其顿第纳尔 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至马其顿第纳尔 的汇率目前为 14.238，较昨日变动 -0.387%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.546%。

过去一周，波兰兹罗提 至马其顿第纳尔 的汇率在 15-10-2024 的最高点 14.346 和 22-10-2024 的最低点 14.231 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值下降了 -0.227%。