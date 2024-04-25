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波兰兹罗提/日元汇率
1 PLN38.66300 JPY
5 PLN193.31500 JPY
10 PLN386.63000 JPY
20 PLN773.26000 JPY
50 PLN1,933.15000 JPY
100 PLN3,866.30000 JPY
250 PLN9,665.75000 JPY
500 PLN19,331.50000 JPY
1000 PLN38,663.00000 JPY
2000 PLN77,326.00000 JPY
5000 PLN193,315.00000 JPY
10000 PLN386,630.00000 JPY
日元/波兰兹罗提汇率
100 JPY2.58645 PLN
1000 JPY25.86450 PLN
1500 JPY38.79675 PLN
2000 JPY51.72900 PLN
3000 JPY77.59350 PLN
5000 JPY129.32250 PLN
5400 JPY139.66830 PLN
10000 JPY258.64500 PLN
15000 JPY387.96750 PLN
20000 JPY517.29000 PLN
25000 JPY646.61250 PLN
30000 JPY775.93500 PLN