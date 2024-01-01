500 澳门元兑日元

按实际汇率将 MOP 换算成 JPY

500 mop
9,163 jpy

MOP$1.000 MOP = ¥18.33 JPY

19:58 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

MOP 兑 JPY 换算表

截至 1 分钟前， 0
中间市场汇率

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

1 MOP兑JPY过去 30 天过去 90 天
20.086420.0883
18.022318.0223
一般19.153019.4680
更改-8.59%-5.32%
查看完整历史记录

1 MOP 兑 JPY 统计信息

过去 30 天，MOP 兑 JPY 的表现如下：30 天高点为 20.0864，30 天低点为 18.0223。这意味着 30 天平均值为 19.1530。MOP 兑 JPY 的变化为 -8.59。

过去 90 天，MOP 兑 JPY 的表现如下：90 天高点为 20.0883，90 天低点为 18.0223。这意味着 90 天平均值为 19.4680。MOP 兑 JPY 的变化为 -5.32。

跟踪市场汇率

热门货币

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272433.97422.8670.2141.9540.3740.249
1 USD3.67311,594.0183.9910.7857.1761.3730.916
1 NGN0.0020.00110.05300.0050.0010.001
1 INR0.0440.01218.97810.0090.0850.0160.011

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将澳门元兑换成日元

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MOP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择JPY作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示MOP兑JPY的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

澳门元 的热门货币对

MOP兑AED

MOP兑USD

MOP兑NGN

MOP兑INR

MOP兑GBP

MOP兑CNY

MOP兑CAD

MOP兑EUR

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
澳门元/日元汇率
1 MOP18.32550 JPY
5 MOP91.62750 JPY
10 MOP183.25500 JPY
20 MOP366.51000 JPY
50 MOP916.27500 JPY
100 MOP1,832.55000 JPY
250 MOP4,581.37500 JPY
500 MOP9,162.75000 JPY
1000 MOP18,325.50000 JPY
2000 MOP36,651.00000 JPY
5000 MOP91,627.50000 JPY
10000 MOP183,255.00000 JPY
日元/澳门元汇率
100 JPY5.45687 MOP
1000 JPY54.56870 MOP
1500 JPY81.85305 MOP
2000 JPY109.13740 MOP
3000 JPY163.70610 MOP
5000 JPY272.84350 MOP
5400 JPY294.67098 MOP
10000 JPY545.68700 MOP
15000 JPY818.53050 MOP
20000 JPY1,091.37400 MOP
25000 JPY1,364.21750 MOP
30000 JPY1,637.06100 MOP