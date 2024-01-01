开曼元兑日元

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$1.000 KYD = ¥183.8 JPY

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JPY
1 KYD兑JPY过去 30 天过去 90 天
183.7500187.9880
173.4210171.7010
一般179.4431178.4948
更改4.56%-2.11%
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1 KYD 兑 JPY 统计信息

过去 30 天，KYD 兑 JPY 的表现如下：30 天高点为 183.7500，30 天低点为 173.4210。这意味着 30 天平均值为 179.4431。KYD 兑 JPY 的变化为 4.56。

过去 90 天，KYD 兑 JPY 的表现如下：90 天高点为 187.9880，90 天低点为 171.7010。这意味着 90 天平均值为 178.4948。KYD 兑 JPY 的变化为 -2.11。

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 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.0860.9251.31617.631.5031.3840.77
1 INR0.01210.0110.0160.210.0180.0160.009
1 EUR1.08290.94311.42419.0681.6261.4960.833
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开曼群岛元/日元汇率
1 KYD183.76200 JPY
5 KYD918.81000 JPY
10 KYD1,837.62000 JPY
20 KYD3,675.24000 JPY
50 KYD9,188.10000 JPY
100 KYD18,376.20000 JPY
250 KYD45,940.50000 JPY
500 KYD91,881.00000 JPY
1000 KYD183,762.00000 JPY
2000 KYD367,524.00000 JPY
5000 KYD918,810.00000 JPY
10000 KYD1,837,620.00000 JPY
日元/开曼群岛元汇率
100 JPY0.54418 KYD
1000 JPY5.44182 KYD
1500 JPY8.16273 KYD
2000 JPY10.88364 KYD
3000 JPY16.32546 KYD
5000 JPY27.20910 KYD
5400 JPY29.38583 KYD
10000 JPY54.41820 KYD
15000 JPY81.62730 KYD
20000 JPY108.83640 KYD
25000 JPY136.04550 KYD
30000 JPY163.25460 KYD