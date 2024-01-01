2,000 海地古德兑印尼盾
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|1 HTG兑IDR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|124.1710
|124.7630
|低
|121.1230
|120.4510
|一般
|123.1122
|122.8369
|更改
|-1.97%
|-0.31%
|查看完整历史记录
1 HTG 兑 IDR 统计信息
过去 30 天，HTG 兑 IDR 的表现如下：30 天高点为 124.1710，30 天低点为 121.1230。这意味着 30 天平均值为 123.1122。HTG 兑 IDR 的变化为 -1.97。
过去 90 天，HTG 兑 IDR 的表现如下：90 天高点为 124.7630，90 天低点为 120.4510。这意味着 90 天平均值为 122.8369。HTG 兑 IDR 的变化为 -0.31。
如何将海地古德兑换成印尼盾
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择HTG作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择IDR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示HTG兑IDR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
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