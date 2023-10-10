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1GBP1.1568711.22195101.7271.662461.908551.1068922.2903
1USD0.94680.818364183.24951.36051.561890.905918.2416
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如何将欧元兑换成澳大利亚元

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欧元/澳元汇率
1 EUR1.64967 AUD
5 EUR8.24835 AUD
10 EUR16.49670 AUD
20 EUR32.99340 AUD
50 EUR82.48350 AUD
100 EUR164.96700 AUD
250 EUR412.41750 AUD
500 EUR824.83500 AUD
1000 EUR1649.67000 AUD
2000 EUR3299.34000 AUD
5000 EUR8248.35000 AUD
10000 EUR16496.70000 AUD
澳元/欧元汇率
1 AUD0.60618 EUR
5 AUD3.03092 EUR
10 AUD6.06183 EUR
20 AUD12.12366 EUR
50 AUD30.30915 EUR
100 AUD60.61830 EUR
250 AUD151.54575 EUR
500 AUD303.09150 EUR
1000 AUD606.18300 EUR
2000 AUD1212.36600 EUR
5000 AUD3030.91500 EUR
10000 AUD6061.83000 EUR