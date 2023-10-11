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1GBP1.1588211.22835102.1771.670431.914361.109822.0065
1USD0.94340.8141183.18261.35991.558480.903517.9155
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plane
丹麦克朗/新加坡元汇率
1 DKK0.19379 SGD
5 DKK0.96894 SGD
10 DKK1.93788 SGD
20 DKK3.87576 SGD
50 DKK9.68940 SGD
100 DKK19.37880 SGD
250 DKK48.44700 SGD
500 DKK96.89400 SGD
1000 DKK193.78800 SGD
2000 DKK387.57600 SGD
5000 DKK968.94000 SGD
10000 DKK1937.88000 SGD
新加坡元/丹麦克朗汇率
1 SGD5.16027 DKK
5 SGD25.80135 DKK
10 SGD51.60270 DKK
20 SGD103.20540 DKK
50 SGD258.01350 DKK
100 SGD516.02700 DKK
250 SGD1290.06750 DKK
500 SGD2580.13500 DKK
1000 SGD5160.27000 DKK
2000 SGD10320.54000 DKK
5000 SGD25801.35000 DKK
10000 SGD51602.70000 DKK