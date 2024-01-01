博茨瓦纳普拉兑巴拉圭瓜拉尼
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|1 BWP兑PYG
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|561.9680
|561.9680
|低
|556.0750
|547.9070
|一般
|559.2572
|555.4833
|更改
|0.71%
|1.51%
|查看完整历史记录
1 BWP 兑 PYG 统计信息
过去 30 天，BWP 兑 PYG 的表现如下：30 天高点为 561.9680，30 天低点为 556.0750。这意味着 30 天平均值为 559.2572。BWP 兑 PYG 的变化为 0.71。
过去 90 天，BWP 兑 PYG 的表现如下：90 天高点为 561.9680，90 天低点为 547.9070。这意味着 90 天平均值为 555.4833。BWP 兑 PYG 的变化为 1.51。
如何将博茨瓦纳普拉兑换成巴拉圭瓜拉尼
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BWP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择PYG作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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