500 博茨瓦纳普拉兑以色列新谢克尔

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博茨瓦纳普拉/以色列新谢克尔汇率
1 BWP0.27082 ILS
5 BWP1.35412 ILS
10 BWP2.70823 ILS
20 BWP5.41646 ILS
50 BWP13.54115 ILS
100 BWP27.08230 ILS
250 BWP67.70575 ILS
500 BWP135.41150 ILS
1000 BWP270.82300 ILS
2000 BWP541.64600 ILS
5000 BWP1,354.11500 ILS
10000 BWP2,708.23000 ILS
以色列新谢克尔/博茨瓦纳普拉汇率
1 ILS3.69244 BWP
5 ILS18.46220 BWP
10 ILS36.92440 BWP
20 ILS73.84880 BWP
50 ILS184.62200 BWP
100 ILS369.24400 BWP
250 ILS923.11000 BWP
500 ILS1,846.22000 BWP
1000 ILS3,692.44000 BWP
2000 ILS7,384.88000 BWP
5000 ILS18,462.20000 BWP
10000 ILS36,924.40000 BWP