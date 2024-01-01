巴哈马元兑墨西哥比索
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|1 BSD兑MXN
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|19.5901
|19.5901
|低
|17.6196
|16.5558
|一般
|18.3629
|17.8891
|更改
|7.79%
|15.00%
|查看完整历史记录
1 BSD 兑 MXN 统计信息
过去 30 天，BSD 兑 MXN 的表现如下：30 天高点为 19.5901，30 天低点为 17.6196。这意味着 30 天平均值为 18.3629。BSD 兑 MXN 的变化为 7.79。
过去 90 天，BSD 兑 MXN 的表现如下：90 天高点为 19.5901，90 天低点为 16.5558。这意味着 90 天平均值为 17.8891。BSD 兑 MXN 的变化为 15.00。
如何将巴哈马元兑换成墨西哥比索
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BSD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MXN作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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