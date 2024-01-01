1,000 文莱元兑太平洋法郎

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如何将文莱元兑换成太平洋法郎

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文莱元/太平洋法郎汇率
1 BND81.77650 XPF
5 BND408.88250 XPF
10 BND817.76500 XPF
20 BND1,635.53000 XPF
50 BND4,088.82500 XPF
100 BND8,177.65000 XPF
250 BND20,444.12500 XPF
500 BND40,888.25000 XPF
1000 BND81,776.50000 XPF
2000 BND163,553.00000 XPF
5000 BND408,882.50000 XPF
10000 BND817,765.00000 XPF
太平洋法郎/文莱元汇率
1 XPF0.01223 BND
5 XPF0.06114 BND
10 XPF0.12228 BND
20 XPF0.24457 BND
50 XPF0.61142 BND
100 XPF1.22284 BND
250 XPF3.05710 BND
500 XPF6.11420 BND
1000 XPF12.22840 BND
2000 XPF24.45680 BND
5000 XPF61.14200 BND
10000 XPF122.28400 BND