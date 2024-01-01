500 太平洋法郎兑文莱元

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₣1.000 XPF = B$0.01221 BND

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太平洋法郎/文莱元汇率
1 XPF0.01221 BND
5 XPF0.06105 BND
10 XPF0.12210 BND
20 XPF0.24420 BND
50 XPF0.61050 BND
100 XPF1.22100 BND
250 XPF3.05250 BND
500 XPF6.10500 BND
1000 XPF12.21000 BND
2000 XPF24.42000 BND
5000 XPF61.05000 BND
10000 XPF122.10000 BND
文莱元/太平洋法郎汇率
1 BND81.89980 XPF
5 BND409.49900 XPF
10 BND818.99800 XPF
20 BND1,637.99600 XPF
50 BND4,094.99000 XPF
100 BND8,189.98000 XPF
250 BND20,474.95000 XPF
500 BND40,949.90000 XPF
1000 BND81,899.80000 XPF
2000 BND163,799.60000 XPF
5000 BND409,499.00000 XPF
10000 BND818,998.00000 XPF