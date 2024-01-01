文莱元兑毛里求斯卢比

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1 BND兑MUR过去 30 天过去 90 天
36.509336.5093
34.610134.0463
一般35.216334.9625
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1 BND 兑 MUR 统计信息

过去 30 天，BND 兑 MUR 的表现如下：30 天高点为 36.5093，30 天低点为 34.6101。这意味着 30 天平均值为 35.2163。BND 兑 MUR 的变化为 -2.82。

过去 90 天，BND 兑 MUR 的表现如下：90 天高点为 36.5093，90 天低点为 34.0463。这意味着 90 天平均值为 34.9625。BND 兑 MUR 的变化为 0.25。

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文莱元/毛里求斯卢比汇率
1 BND34.97440 MUR
5 BND174.87200 MUR
10 BND349.74400 MUR
20 BND699.48800 MUR
50 BND1,748.72000 MUR
100 BND3,497.44000 MUR
250 BND8,743.60000 MUR
500 BND17,487.20000 MUR
1000 BND34,974.40000 MUR
2000 BND69,948.80000 MUR
5000 BND174,872.00000 MUR
10000 BND349,744.00000 MUR
毛里求斯卢比/文莱元汇率
1 MUR0.02859 BND
5 MUR0.14296 BND
10 MUR0.28592 BND
20 MUR0.57185 BND
50 MUR1.42962 BND
100 MUR2.85924 BND
250 MUR7.14810 BND
500 MUR14.29620 BND
1000 MUR28.59240 BND
2000 MUR57.18480 BND
5000 MUR142.96200 BND
10000 MUR285.92400 BND