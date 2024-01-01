20 百慕大元兑以色列新谢克尔

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百慕大元/以色列新谢克尔汇率
1 BMD3.76640 ILS
5 BMD18.83200 ILS
10 BMD37.66400 ILS
20 BMD75.32800 ILS
50 BMD188.32000 ILS
100 BMD376.64000 ILS
250 BMD941.60000 ILS
500 BMD1,883.20000 ILS
1000 BMD3,766.40000 ILS
2000 BMD7,532.80000 ILS
5000 BMD18,832.00000 ILS
10000 BMD37,664.00000 ILS
以色列新谢克尔/百慕大元汇率
1 ILS0.26551 BMD
5 ILS1.32753 BMD
10 ILS2.65506 BMD
20 ILS5.31012 BMD
50 ILS13.27530 BMD
100 ILS26.55060 BMD
250 ILS66.37650 BMD
500 ILS132.75300 BMD
1000 ILS265.50600 BMD
2000 ILS531.01200 BMD
5000 ILS1,327.53000 BMD
10000 ILS2,655.06000 BMD