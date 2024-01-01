百慕大元兑捷克克朗

按实际汇率将 BMD 换算成 CZK

1,000 bmd
23,121.50 czk

$1.000 BMD = Kč23.12 CZK

00:56 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率

我们无法在这些货币间进行汇款

我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。

发布时获得通知

BMD 兑 CZK 换算表

截至 1 分钟前， 0
中间市场汇率

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

1 BMD兑CZK过去 30 天过去 90 天
23.498723.4987
23.097222.5421
一般23.284923.0934
更改-1.03%-0.09%
查看完整历史记录

1 BMD 兑 CZK 统计信息

过去 30 天，BMD 兑 CZK 的表现如下：30 天高点为 23.4987，30 天低点为 23.0972。这意味着 30 天平均值为 23.2849。BMD 兑 CZK 的变化为 -1.03。

过去 90 天，BMD 兑 CZK 的表现如下：90 天高点为 23.4987，90 天低点为 22.5421。这意味着 90 天平均值为 23.0934。BMD 兑 CZK 的变化为 -0.09。

跟踪市场汇率

热门货币

 USDCADINREURNZDSGDZARGBP
1 USD11.37583.940.9151.6681.32718.4140.789
1 CAD0.727161.0630.6661.2130.96513.3950.574
1 INR0.0120.01610.0110.020.0160.2190.009
1 EUR1.0931.50291.72511.8231.4520.1220.862

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将百慕大元兑换成捷克克朗

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择CZK作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示BMD兑CZK的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

百慕大元 的热门货币对

BMD兑USD

BMD兑CAD

BMD兑INR

BMD兑EUR

BMD兑NZD

BMD兑SGD

BMD兑ZAR

BMD兑GBP

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
百慕大元/捷克克朗汇率
1 BMD23.12150 CZK
5 BMD115.60750 CZK
10 BMD231.21500 CZK
20 BMD462.43000 CZK
50 BMD1,156.07500 CZK
100 BMD2,312.15000 CZK
250 BMD5,780.37500 CZK
500 BMD11,560.75000 CZK
1000 BMD23,121.50000 CZK
2000 BMD46,243.00000 CZK
5000 BMD115,607.50000 CZK
10000 BMD231,215.00000 CZK
捷克克朗/百慕大元汇率
1 CZK0.04325 BMD
5 CZK0.21625 BMD
10 CZK0.43250 BMD
20 CZK0.86500 BMD
50 CZK2.16249 BMD
100 CZK4.32498 BMD
250 CZK10.81245 BMD
500 CZK21.62490 BMD
1000 CZK43.24980 BMD
2000 CZK86.49960 BMD
5000 CZK216.24900 BMD
10000 CZK432.49800 BMD