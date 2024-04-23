50 保加利亚列弗兑波兰兹罗提

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保加利亚列弗/波兰兹罗提汇率
1 BGN2.21623 PLN
5 BGN11.08115 PLN
10 BGN22.16230 PLN
20 BGN44.32460 PLN
50 BGN110.81150 PLN
100 BGN221.62300 PLN
250 BGN554.05750 PLN
500 BGN1,108.11500 PLN
1000 BGN2,216.23000 PLN
2000 BGN4,432.46000 PLN
5000 BGN11,081.15000 PLN
10000 BGN22,162.30000 PLN
波兰兹罗提/保加利亚列弗汇率
1 PLN0.45122 BGN
5 PLN2.25608 BGN
10 PLN4.51216 BGN
20 PLN9.02432 BGN
50 PLN22.56080 BGN
100 PLN45.12160 BGN
250 PLN112.80400 BGN
500 PLN225.60800 BGN
1000 PLN451.21600 BGN
2000 PLN902.43200 BGN
5000 PLN2,256.08000 BGN
10000 PLN4,512.16000 BGN