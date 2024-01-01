20 阿联酋迪拉姆兑肯尼亚先令

按实际汇率将 AED 换算成 KES

د.إ1.000 AED = Ksh35.09 KES

19:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
Wise

跨境汇款时省钱

AED 兑 KES 换算表

0

已于数秒前更新
中间市场汇率

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

KES
1 AED兑KES过去 30 天过去 90 天
35.192836.2184
35.085834.9833
一般35.106735.1789
更改-0.06%-1.99%
查看完整历史记录

1 AED 兑 KES 统计信息

过去 30 天，AED 兑 KES 的表现如下：30 天高点为 35.1928，30 天低点为 35.0858。这意味着 30 天平均值为 35.1067。AED 兑 KES 的变化为 -0.06。

过去 90 天，AED 兑 KES 的表现如下：90 天高点为 36.2184，90 天低点为 34.9833。这意味着 90 天平均值为 35.1789。AED 兑 KES 的变化为 -1.99。

跟踪市场汇率View AED to KES chart

热门货币

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184.0715277.950.920250.76622557.54231.3800519.8769
1 INR0.011894613.306110.01094620.009113970.6844450.01641520.236429
1 PKR0.003597770.3024710.003310880.00275670.2070240.00496510.0715125
1 EUR1.0866591.3563302.03410.83267562.52831.4996321.5992

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将阿拉伯联合酋长国迪拉姆兑换成肯尼亚先令

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择AED作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KES作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示AED兑KES的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

阿联酋迪拉姆 的热门货币对

AED兑USD

AED兑INR

AED兑PKR

AED兑EUR

AED兑GBP

AED兑PHP

AED兑CAD

AED兑MXN

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
阿联酋迪拉姆/肯尼亚先令汇率
1 AED35.08940 KES
5 AED175.44700 KES
10 AED350.89400 KES
20 AED701.78800 KES
50 AED1754.47000 KES
100 AED3508.94000 KES
250 AED8772.35000 KES
500 AED17544.70000 KES
1000 AED35089.40000 KES
2000 AED70178.80000 KES
5000 AED175447.00000 KES
10000 AED350894.00000 KES
肯尼亚先令/阿联酋迪拉姆汇率
1 KES0.02850 AED
5 KES0.14249 AED
10 KES0.28499 AED
20 KES0.56997 AED
50 KES1.42493 AED
100 KES2.84987 AED
250 KES7.12467 AED
500 KES14.24935 AED
1000 KES28.49870 AED
2000 KES56.99740 AED
5000 KES142.49350 AED
10000 KES284.98700 AED