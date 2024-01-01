500 Güney Afrika randından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ZAR → MUR çevirin

500 zar
1.277,99 mur

1,000R ZAR = 2,556₨ MUR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,72642,7264
Düşük2,52872,4192
Ortalama2,59972,5708
Değişim-1.50%1.78%
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1 ZAR → MUR istatistikleri

ZAR → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7264, en düşük 2,5287 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5997 oldu. ZAR → MUR kurundaki değişiklik -1.50 değerindeydi.

ZAR → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7264, en düşük 2,4192 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5708 oldu. ZAR → MUR kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Mauritius Rupisi
1 ZAR2,55597 MUR
5 ZAR12,77985 MUR
10 ZAR25,55970 MUR
20 ZAR51,11940 MUR
50 ZAR127,79850 MUR
100 ZAR255,59700 MUR
250 ZAR638,99250 MUR
500 ZAR1.277,98500 MUR
1000 ZAR2.555,97000 MUR
2000 ZAR5.111,94000 MUR
5000 ZAR12.779,85000 MUR
10000 ZAR25.559,70000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Güney Afrika Randı
1 MUR0,39124 ZAR
5 MUR1,95621 ZAR
10 MUR3,91241 ZAR
20 MUR7,82482 ZAR
50 MUR19,56205 ZAR
100 MUR39,12410 ZAR
250 MUR97,81025 ZAR
500 MUR195,62050 ZAR
1000 MUR391,24100 ZAR
2000 MUR782,48200 ZAR
5000 MUR1.956,20500 ZAR
10000 MUR3.912,41000 ZAR